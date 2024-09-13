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Назван самый надежный двигатель Volkswagen

Автоэксперт Кацубо: самый выносливый мотор Volkswagen устанавливали на Golf

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Global Look Press

Самый надежный мотор Volkswagen — BSE 1,6 MPI. Его ресурс составляет не менее полумиллиона километров. Об этом сообщает «За рулем».

«По-настоящему ресурсным и надежным двигателем концерна Volkswagen, автомобили с которым есть в продаже на вторичном рынке, можно назвать агрегат BSE 1,6 MPI. Это потомок знаменитого мотора AKL – неприхотливого и простого в обслуживании, который прозвали «Калашниковым» мира двигателей. У мотора BSE 1,6 MPI алюминиевый блок цилиндров с залитыми чугунными гильзами», — говорится в сообщении.

Моторы 1,6 BSE устанавливались на автомобили Volkswagen Golf, Passat, Bora, Skoda Octavia, Seat Leon. Выпуск таких двигателей завершился в 2015 году.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что высокий уровень масла в автомобильном двигателе так же опасен, как и его снижение, и может говорить о разных неисправностях машины.

Кроме того, высокий уровень масла в моторе возможен зимой, когда водитель совершает короткие поездки. В этом случае форсунки подают много топлива, которое частично попадает в поддон, откуда испаряться уже не успевает.

Ранее сообщалось, что в России появится кроссовер Exeed с уникальной навигацией.

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