Момент ДТП самоходки армии США и товарного поезда попал на видео

В США грузовой поезд протаранил тягач, перевозивший самоходку M109 Paladin. Об этом сообщает Telegram-канал «Мэйдэй. Хроника пикирования».

«Грузовой поезд ликвидировал САУ M109 Paladin в Южной Каролине. ДТП произошло на переезде частной железной дороги CSX, через который ездят ядерные конвои из национальной лаборатории Саванна-Ривер», — говорится в сообщении.

Судя по видео, тягач с самоходкой застрял на железнодорожном переезде. Поезд на полном ходу врезался в машину и разорвал ее пополам. О пострадавших не сообщается.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге в районе станции Броневая электричка протаранила грузовой автомобиль.

ДТП произошло на территории депо Санкт-Петербург Балтийский. От удара грузовик развалился на части, первый вагон поезда сильно поврежден. На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб, о пострадавших не сообщается. Люди в ДТП остались живы.

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