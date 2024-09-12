АвтоВАЗ поднял цены на обновленные Lada Niva Legend

Внедорожник Lada Niva Legend со светодиодными дневными ходовыми огнями будет стоить дороже версий, выпускавшихся ранее. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что, согласно новому прайс-листу, Lada Niva в базовой комплектации Classic со светодиодными ДХО подорожает на 38 тыс. рублей, а в следующей версии Luxe — на 7 тыс. рублей (до 1 104 000 рублей). Таким образом, минимальная стоимость классического трехдверного внедорожника вырастет до 1 019 000 рублей и впервые превысит «миллионную» отметку.

Появившиеся светодиоды установили в рамках второго этапа масштабной модернизации модели. Ожидается, что машина также получит электрический корректор фар. На третьем этапе у автомобиля появится новый мотор.

Первый этап модернизации Lada Niva был завершен в июле 2023 года.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel новый трехспицевый руль.

На руле отсутствует надпись Airbag, которая обычно есть на всех рулях с водительской подушкой безопасности. Кроме того, на ободе руля имеются приливы под правильный хват.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» в течение двух лет серьезно обновит внедорожник Lada Niva Travel.