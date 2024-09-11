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Выяснилось, какие китайские автомобили сравнялись по качеству с Mercedes-Benz

J.D. Power: китайские автомобили сравнялись по качеству с Mercedes-Benz

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Chery

Качество китайских автомобилей за последние годы повысилось. К такому выводу пришли эксперты агентства J.D. Power, опросив 32 тыс. владельцев таких машин и выпустив соответствующее исследование.

Уровень качества авторы исследования измерили параметром PP100 (problems per 100), обозначающим количество заявленных проблем на 100 опрошенных.

Лидером рейтинга среди китайских автомобилей стала Chery с результатом 203 РР100. Качество выше среднего также показали автомобили Geely (204 PP100) и GAC (206 PP100). В конце списка уровня удовлетворённости клиентов качеством находятся FAW, Haval, Venucia.

Для сравнения, у BMW по итогам опроса — 213 PP100, а у Audi и Mercedes-Benz — 215 PP100.

До этого руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко заявил, что самым надежным автомобилем на российском рынке сегодня можно назвать китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max.

По его словам, владельцы Chery Tiggo 7 Pro Max тоже обращаются в сервисы. Однако в 99% случаев они жалуются на проблемы с электроникой. К работе двигателя и роботизированной коробки передач претензий нет, хотя на рынке модель присутствует довольно долго. Авто 2024 года выпуска в салоне стоят от 2,5 миллиона рублей.

Он отметил, что среди подержанных автомобилей надежностью отличается Ford Focus. Это касается машин с механической коробкой передач и 1,6-литровым бензиновым двигателем и с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и силовым агрегатом объемом 1,4 литра. В среднем цена такой машины составляет 500 тыс. рублей.

Ранее стали известны машины, которыми больше всего довольны их владельцы.

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