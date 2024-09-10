В России наладят выпуск гибридных пикапов JAC

В России начнут выпускать гибридный пикап JAC Hunter PHEV. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits. Машины будут сходить с конвейера предприятия «Соллерс».

«Вице-премьер Денис Валентинович Мантуров дал интервью «Ведомостям», в котором рассказал о новой модели Sollers. С его слов — это гибридный пикап. Поскольку Sollers выбрал в качестве своего азиатского партнёра компанию JAC, то с вероятностью 99% они локализуют пикап Hunter PHEV», — говорится в сообщении.

JAC Hunter PHEV оснащен бензиновым мотором 2.0 TGDI мощностью 231 л.с. и трансмиссией Part Time 4х4.

Электродвигатель (184 л.с.) у него, как на гибридах Toyota, встроен в коробку передач. Структура дополнена 110-киловаттным генератором для подзарядки тягового аккумулятора.

По словам Мантурова, гибриды в России гораздо перспективнее электрокаров, особенно для тех, кто живет за чертой больших городов.

Сейчас «Соллерс» выпускает пикапы ST6 на бывшем заводе Mazda во Владивостоке. Автомобиль представляет собой ребрендинговую китайскую модель JAC T6. Пятиместный пикап оснащается бензиновым силовым агрегатом мощностью 176 л.с. Машина получила шестиступенчатую механическую коробку передач и систему полного привода. Конструкция кузова машины - рамная. Размеры грузового отсека составляют 1520х1520х470 мм, грузоподъемность версии равна 820 кг. Максимальная скорость — 150 км/час.

Ранее сообщалось, что в России появится еще один китайский кроссовер.