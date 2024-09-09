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Житель Курской области рассказал, как дважды спасся от дронов ВСУ на авто

SHOT: житель Курской области дважды спасся от дронов ВСУ, уничтоживших его авто

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Телеграм-канал Shot

Супругам из Курской области удалось дважды спастись от дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Курянин Сергей Лукьянчиков рассказал, как спасался от дронов ВСУ. Вместе с женой он вынужденно покинул свой дом в селе Белица, что в 25 километрах от госграницы. Эвакуировались на личном автомобиле. Ехали в сторону Курска по трассе, как неожиданно машину атаковал БПЛА», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчина получил ранение в ногу, его жена при этом не пострадала. После этого пара успела выбежать из авто и поймать другую машину. Через несколько секунд дрон ударил по брошенному авто, в результате чего оно взорвалось.

Сейчас Сергей находится в больнице, у него диагностировали минно-взрывную травму и контузию.

8 сентября Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российский истребитель-бомбардировщик Су-34 атакует позиции украинских войск в одном из приграничных районов Курской области.

По данным ведомства, под удар попали скопления личного состава и техники ВСУ. Атаку произвели с помощью «умных» авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Разведка подтвердила уничтожение целей.

Всего за время боев в Курской области ВСУ лишились более 11 тыс. военных, почти 90 танков, 42 боевых машин пехоты, 74 бронетранспортеров, 84 артиллерийских орудий, а также сотен единиц других видов техники.

Ранее Кадыров показал видео с новыми пленными солдатами ВСУ.

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