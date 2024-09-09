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Самый дешевый Jaecoo J7 показали в России

В России стартовали продажи самой дешевой версии Jaecoo J7 за 2,7 млн рублей

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Jaecoo

В России начались продажи новой базовой версии Jaecoo J7, которая лишилась части прежних опций. На это обратило внимание издание «Китайские автомобили».

Новая комплектация получила название Urban, ее можно приобрести за 2,75 млн рублей. Прежняя базовая версия Lifestyle была на 400 тыс. дороже. Новинка получила 1,6-литровый двигатель на 150 л.с. Остальные версии J7 выдают 186 л.с. В то же время автомобиль, как и раньше, разгоняется до 100 км/ч за 9,4 с. Также модель оснастили 7-ступенчатым «роботом».

Новая версия лишилась передних парктроников, системы камер кругового обзора, датчиков света и дождя, электрохромного зеркала заднего вида, электропривода и т.д.

До этого в России стартовали продажи нового кроссовера Skoda Kamiq из Европы по цене китайских авто. Об этом сообщает «Российская газета».

Новинка появилась в арсенале у одного из российских дилеров. Отмечается, что речь идет не о китайской версии авто, а об обновленной европейской — привезти покупателю ее обещают уже через 2-3 недели.

Приобрести модель предлагают за 3,75 млн рублей, однако скидки позволяют снизить ценник до 3,55 млн рублей. По аналогичной стоимости в России продают Chery Tiggo 8 Pro Max, Haval Dargo, Haval F7, Jaecoo J7, Geely Atlas.

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