В России продали рекордное количество машин в сентябре

В период с 1 по 7 сентября в России продали 38,1 тыс. новых «легковушек», что стало рекордом за последние пять месяцев. Об этом сообщает «Автостат». Больше всего автомобилей в 2024 году было реализовано в конце марта (38,4 тыс. машин).

В этот раз лидером рынка снова стала марка Lada с показателем в 8 тыс. шт. На второй строчке расположился Haval (5 тыс. шт.), а на третьей — Chery (4,4 тыс. шт.).

Следующие пять мест в рейтинге заняли только китайские марки: Geely (4,2 тыс. шт.), Changan (3 тыс. шт.), Omoda (1,3 тыс. шт.), Jetour (1 тыс. шт.) и Exeed (1 тыс. шт.).

На последних местах в топе расположились марка Belgee (897 шт.) и Jaecoo (806 шт.).

До этого сообщалось, что по итогам августа российский авторынок занял второе место в рейтинге Европы.

Эксперты отметили, что в августе продажи во многих странах показали отрицательную динамику, поэтому РФ удалось улучшить позиции. В июне Россия занимала только пятое место.

Лидером в топе августа осталась Германия с показателем 197 тыс. проданных машин. Если при рассмотрении рынка учитывать Россию, то она заняла второе место (148 тыс. шт.). На третьей строчке разместилась Великобритания (84,5 шт.).

Ранее россиянам рассказали, что нужно проверить в авто сразу после покупки.