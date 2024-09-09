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Автобус с российскими школьниками попал в жесткое ДТП

Школьники пострадали в результате ДТП с автобусом и грейдером в Пермском крае

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СУ СК России по Пермскому краю

В Пермском крае автобус, который перевозил школьников, врезался в грейдер. Об этом сообщает СУ СК России по региону в своем Telegram-канале.

«В аварию попал автобус, который перевозил воспитанников спортивной школы города Чайковский. Пострадавших при столкновении с грейдером пришлось госпитализировать. Следователи возбудили уголовное дело», — говорится в публикации.

В результате аварии пострадали восемь человек. Пять из них — несовершеннолетние. Было возбуждено уголовное дело.

До этого в Пермском крае произошло ДТП с участием главного редактора местной газеты «Пятница» Зарины Ситдиковой и врача-хирурга Виталия Кривощекова.

Авария произошла на 25-м километре автодороги «Пермь — Ильинский». По словам журналистки, внедорожник Hummer частью кузова выехал на встречную полосу, где врезался в ее машину. Женщина не смогла уклониться от столкновения, поскольку справа от ее машины находилось бетонное ограждение.

За рулем внедорожника Hummer ехал завотделением нейрохирургии Пермской краевой клинической больницы Виталий Кривощеков. Кроме Ситдиковой в аварии пострадали еще два человека.

Ранее подросток попал под колеса автобуса с пассажирами в Крыму.

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