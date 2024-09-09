Суд отправил лечиться мужчину, устроившего резню в Петербурге

Суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую клинику петербуржца Евгения Олейника, который в прошлом году изрезал сотрудника ДПС. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

«Суд применил к Олейнику ПММХ в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа», — говорится в публикации.

Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме.

Осенью прошлого года Олейник подбежал к инспектору и нанес ему не менее пяти ударов ножом в живот и шею. Против мужчины возбудили уголовное дело. Отмечалось, что на судебных заседаниях обвиняемый вел себя отстраненно.

До этого в Воронеже один из опросов посетительницы МВД закончился для сотрудницы отделения обращением за медицинской помощью.

По данным СМИ, инцидент произошел в отделении полиции №4 на улице Хользунова 9 июля: 43-летняя местная жительница набросилась на капитана полиции во время беседы. Женщина проявляла агрессию и отказывалась отвечать на вопросы сотрудницы МВД, а затем напала на последнюю и укусила за грудь.

После случившегося потерпевшая обратилась к врачам. Информация о характере повреждений отсутствует.

Ранее момент передачи взятки сотруднику ДПС в Москве попал на видео.