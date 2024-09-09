Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что нужно проверить в авто сразу после покупки

Авилон: после покупки авто нужно провести углубленную диагностику

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Россияне после покупки автомобиля должны провести серьезную проверку транспорта, чтобы выявить возможный износ деталей, если этого не удалось сделать до сделки. Об этом «Российской газете» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Однозначно первым делом необходимо заменить те расходные материалы, проверить которые невозможно: масла и прочие техжидкости, масляный и топливный фильтры, ремень ГРМ (при наличии), а также по результатам проверки фактического состояния — воздушный и салонный фильтры, свечи зажигания», — заявил он.

Стрельбицкий добавил, что водителю также нужно оценить степень износа тормозных колодок и дисков. Также он посоветовал оценить состояние резины по глубине протектора и общим повреждениям.

До этого россиянам рассказали, что осенью нужно начать готовить автомобиль к перепаду температур и обилию осадков.

Так, прежде всего эксперт Марков советовал проверить состояние уплотнителей и пройтись по ним силиконовым герметиком, чтобы они не деформировались. Для нормальной работы печки важно контролировать уровень охлаждающей жидкости в машине, отметил он. С началом осени стоит также поменять дворники.

Ранее были названы пять дешевых авто с пробегом, которые покупали россияне в августе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами