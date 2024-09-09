Россиянам рассказали, что нужно проверить в авто сразу после покупки

Россияне после покупки автомобиля должны провести серьезную проверку транспорта, чтобы выявить возможный износ деталей, если этого не удалось сделать до сделки. Об этом «Российской газете» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Однозначно первым делом необходимо заменить те расходные материалы, проверить которые невозможно: масла и прочие техжидкости, масляный и топливный фильтры, ремень ГРМ (при наличии), а также по результатам проверки фактического состояния — воздушный и салонный фильтры, свечи зажигания», — заявил он.

Стрельбицкий добавил, что водителю также нужно оценить степень износа тормозных колодок и дисков. Также он посоветовал оценить состояние резины по глубине протектора и общим повреждениям.

До этого россиянам рассказали, что осенью нужно начать готовить автомобиль к перепаду температур и обилию осадков.

Так, прежде всего эксперт Марков советовал проверить состояние уплотнителей и пройтись по ним силиконовым герметиком, чтобы они не деформировались. Для нормальной работы печки важно контролировать уровень охлаждающей жидкости в машине, отметил он. С началом осени стоит также поменять дворники.

Ранее были названы пять дешевых авто с пробегом, которые покупали россияне в августе.