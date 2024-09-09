Названы пять дешевых авто с пробегом, которые покупали россияне в августе

По итогам августа на рынке подержанных автомобилей до 1 млн рублей россияне чаще всего покупали машины марки Lada. Об этом «Российской газете» сообщили эксперты автомобильной системы Pango Cars.

«В августе наблюдался повышенный спрос на авто с пробегом. Сентябрь начался также с положительной динамики, когда, обычно, в первую неделю всегда наблюдается затишье. Сейчас люди пытаются успеть приобрести транспортное средство до повышения цен, которое произойдет из-за потенциального роста ставки 13 сентября и повышения утильсбора в октябре», — заявили аналитики.

На марку «АвтоВАЗа» пришлось 20,7% от всех продаж в категории. За Lada следуют Hyundai (9,7%) и Kia (8,2%). Также в «пятерку» лучших вошли Chevrolet и Ford с показателями 7,5% и 6,6% соответственно.

В модельном ряде наиболее востребованными моделями оказались Lada Granta, Ford Focus и Hyundai Solaris.

До этого портал Hotcars опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей марки Toyota за последнее десятилетие.

Так, первое место в рейтинге заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что этой модели не коснулись отзывные кампании и массовые жалобы владельцев. На второй строчке оказался кроссовер Toyota Venza того же года выпуска, который некоторое время официально продавался в РФ. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.

Также в топ-10 попали Toyota Corolla 2016 года выпуска, Toyota RAV4 (2018), Toyota Avalon (2018), Toyota Prius (2017), Toyota Tacoma (2022), Toyota Tundra (2021) и Toyota Sienna (2016).

Ранее авторынок России оказался вторым в Европе.