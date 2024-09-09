Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к осеннему сезоне

Осенью нужно начать готовить автомобиль к перепаду температур и обилию осадков. О том, как это сделать, kp.ru рассказал директор СТО Владимир Марков.

Так, прежде всего он советовал проверить состояние уплотнителей и пройтись по ним силиконовым герметиком, чтобы они не деформировались. Для нормальной работы печки важно контролировать уровень охлаждающей жидкости в машине, отметил эксперт. С началом осени стоит также поменять дворники.

«Летом под действием солнечных лучей резиновые накладки ссыхаются. За счет высокой температуры они все равно сохраняют свою эластичность, так что падение эффективности дворников не так заметно. Но с наступлением холодов проблема встанет во весь рост. Резина станет твердой и жесткой, будет не только плохо очищать стекло, но и попросту его царапать», — сказал Марков.

Помимо этого, стоит проверить кузов на наличие царапин и сколов и подкрасить их сразу, чтобы они не заржавели, а также аккумулятор и фары.

Эксперт «Авто.ру» Иван Ананьев до этого говорил, что срок эксплуатации автомобиля в первую очередь зависит от самого водителя. Он отметил, что продлить срок эксплуатации и повысить стоимость продажи позволят спокойная манера вождения, поддержание шин и тормозов в хорошем состоянии, а интерьера — в чистоте.

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