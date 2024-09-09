Авторынок России оказался вторым в Европе

По итогам августа российский авторынок занял второе место в рейтинге Европы. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на консалтинговую компанию GlobalData.

Эксперты отметили, что в августе продажи во многих странах показали отрицательную динамику, поэтому РФ удалось улучшить позиции. В июне Россия занимала только пятое место.

Лидером в топе августа осталась Германия с показателем 197 тыс. проданных машин. Если при рассмотрении рынка учитывать Россию, то она заняла второе место (148 тыс. шт.). На третьей строчке разместились Великобритания (84,5 шт.).

Также в рейтинг попали Франция (81 тыс. шт.) и Италия (69 тыс. шт.).

До этого сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей в августе стали рекордными за последние 3,5 года.

За прошедший месяц в России было реализовано 148,3 тыс. новых легковых машин. Месячный результат, превышающий эту цифру, российский авторынок до этого демонстрировал в апреле 2021 года, когда за месяц было реализовано 171,5 тыс. автомобилей.

По сравнению с июлем 2024 года, продажи новых автомобилей в России увеличились на 9%, а относительно августа 2023 года — на 35%.

Примерно четверть от купленных россиянами легковых машин в августе 2024 года составили отечественные Lada. Китайский Haval реализовал в августе 18,6 тыс. машин, Chery — 16,5 тыс. машин, Geely — 14,5 тыс. машин. За ними следует Changan с показателем 11,4 тыс. машин. Суммарно на перечисленные марки приходится две трети объемов российского авторынка.

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