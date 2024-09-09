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Назван надежный кроссовер из Германии дешевле 2 млн рублей

Автоэксперт Зиновьев: в РФ продается надежный Volkswagen Tiguan второго поколения

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Volkswagen Group

На российском вторичном рынке можно найти надежный Volkswagen Tiguan второго поколения за 1,9 млн рублей. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«С такой суммой можно рассчитывать на машину 6–8 лет с пробегом около 100 тысяч км. Но выбор ограничен: либо мотор CZCA 1.4 (125 л.с.) с МКП, либо CZDA 1.4 (150 л.с.) с роботом. Версии с дизелем или гидроавтоматом при бензиновом 2.0 стоят дороже», — говорится в публикации.

По словам эксперта, изначально моторы были сделаны под АИ‑98, поэтому АИ‑95 им не подойдет. Среди недостатков: частые сложности с неремонтопригодным модулем из двух термостатов и водяной помпы.

При этом Зиновьев подчеркнул, что Tiguan крайне надежен. Отдельно он отметил качество подвески и кузова.

До этого в России запустили продажи нового компактного кроссовера Forthing T5 за 1,95 млн рублей.

Турбомотор 1.5 выдает мощность 144 л.с. Также среди оснащения — панорамная крыша, климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности и бесключевой доступ. Сиденья с обивкой из искусственной кожи снабжены подогревом.

Ранее в Белоруссии поступила в продажу надежная Mazda.

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