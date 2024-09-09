УАЗ с ребенком ушел под воду в Башкирии

В Башкирии УАЗ утонул вслед за прицепом с лодкой, внутри автомобиля остался ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

«В Башкортостане отдыхающие спускали лодку на реку Белую. Прицеп с лодкой утащил за собой в воду автомобиль. Внутри были двое взрослых и трое детей. Выбраться не смог только семилетний ребенок», — говорится в публикации.

Утопленный автомобиль удалось вытащить. Ребенка внутри не оказалось. Его поиски продолжатся с рассветом.

До этого в Оренбургской области спасли 92-летнюю пенсионерку. Россиянка отправилась в лес за земляникой, несмотря на то, что у нее есть проблемы с памятью и ориентацией в пространстве. Поиски длились более суток, женщину нашли в трех километрах от села.

Ранее пьяный россиянин затащил в автомобиль ребенка и попал на видео.