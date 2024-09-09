Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии поступила в продажу надежная Mazda

В Белоруссии стали продавать Mazda CX-5 с незначительным пробегом

close
Mazda

В Белоруссии поступила в продажу десятилетняя Mazda CX-5 с небольшим пробегом. Об этом сообщает портал Quto.ru.

По словам продавца, кроссовер стоит в гараже с 2015 года. При этом пробег составляет всего 944 километра. Владелец отмечает, что на автомобиле была совершена только одна поездка — из Москвы в Минск. После простоя машина прошла ТО у дилера.

За 2,7 млн рублей предлагается приобрести Mazda CX-5, оснащенный круиз-контролем, обогревом кресел, датчиками света и дождя, видеорегистратором. Внутри у автомобиля — двухлитровый двигатель, шестиступенчатый «автомат» и передний привод. Издание отмечает, что это сочетание крайне надежно.

До этого в Казахстане начали выпускать рестайлинговый внедорожник Hyundai Tucson. Сборкой занялось предприятие Hyundai Trans Kazakhstan в составе группы «Астана Моторс».

Стоимость новинки стартует от 14,2 млн тенге (2,6 млн рублей по курсу). В базовой комплектации автомобиль получил двухлитровый «атмосферник» на 150 л.с., шестиступенчатый «автомат» и передний привод. Также внедорожник оснащается подушками безопасности, двухзонным климат-контролем, дисплеем медиасистемы диагональю 12,3 дюйма. В обновленной версии автомобиль получил измененный салон.

Ранее Jetour рассекретил интерьер нового кроссовера для России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами