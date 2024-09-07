Названа возможная причина пожара на парковке в Одинцово

По предварительным данным, пожар на многоуровневой парковке в Одинцово произошел из-за взорвавшегося газового баллона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказали очевидцы, пострадавший при инциденте мужчина ремонтировал автомобиль. Во время ремонта он неудачно задел баллон, из-за чего произошел пожар. Автовладелец госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. На парковке сгорело около 20 машин.

Многоуровневая парковка загорелась в поселке Лесной Городок городского округа Одинцово. Очаг возгорания находился на втором этаже здания. Огонь затем перекинулся на находящуюся рядом автомойку.

Ранее в Белгородской области дрон атаковал автомобиль, тяжелые травмы получил водитель.