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Названа возможная причина пожара на парковке в Одинцово

Mash: предварительная причина пожара на парковке в Подмосковье — газовый баллон

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

По предварительным данным, пожар на многоуровневой парковке в Одинцово произошел из-за взорвавшегося газового баллона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказали очевидцы, пострадавший при инциденте мужчина ремонтировал автомобиль. Во время ремонта он неудачно задел баллон, из-за чего произошел пожар. Автовладелец госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. На парковке сгорело около 20 машин.

Многоуровневая парковка загорелась в поселке Лесной Городок городского округа Одинцово. Очаг возгорания находился на втором этаже здания. Огонь затем перекинулся на находящуюся рядом автомойку.

Ранее в Белгородской области дрон атаковал автомобиль, тяжелые травмы получил водитель.

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