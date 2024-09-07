УАЗ раскрыл информацию о трех новинках

УАЗ в ближайшее время планирует выпустить три новинки, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу завода.

В частности, грузовики семейства «Профи» в 2025 году должны получить дизельный двигатель. Это касается и заднеприводного грузовика «Полуторка», и полноприводной версии. Также планируется начать установку на внедорожники «Патриот» новой механической трансмиссии. Затем планируется выпустить рестайлинговую версию «Патриота».

В августе 2024 года УАЗ продал в России около 3 тыс. автомобилей, 45% из них пришлось на семейство СГР («Буханка»).

До этого стало известно, что в Белоруссии автомобили Haval Jolion продаются минимум на 200 тыс. рублей дешевле, чем в России.

Также стало известно, что количество импортированных в Россию в августе новых легковых автомобилей оказалось рекордным за 12 лет.

Ранее в Иране продлили жизнь Renault Logan первого поколения.