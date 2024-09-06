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В России начали дешеветь новые автомобили

Mash: в России снизились цены на новые Hyundai, Toyota и Mercedes-Benz

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Toyota

В России в августе начали дешеветь новые автомобили. Цены снизились на ряд моделей, официально не представленных в нашей стране. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, новые Hyundai Tucson подешевели на 4% до 3,95 млн рублей, также на 4% снизилась цена на Mercedes-Maybach S-Class (до 36,1 млн рублей против прежних 37,6 млн рублей). Также в России снизились цены на кроссоверы Mazda CX-5, Toyota RAV4 и китайские электрокары Zeekr.

До этого стало известно, что в России в августе 2024 года на треть снизились продажи новых грузовиков. За месяц в стране реализовано 10,9 тыс. грузовых автомобилей, а в августе 2023-го было продано 16 тыс. грузовиков. Показатели августа прошлого года были рекордно высокими.

Ранее в России стартовали продажи бюджетных китайских кроссоверов VGV.

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