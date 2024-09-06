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У Jaecoo J7 в России появилась новая дешевая версия

Jaecoo J7 в России получил упрощенную версию за 2,7 млн рублей

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Jaecoo

Автомобиль Jaecoo J7 в России получил новую доступную версию с мотором мощностью 150 л.с. Об этом сообщает Quto.ru.

Новая комплектация получила название Urban, кроссовер в этой версии предлагается россиянам за 2,75 млн рублей. Под капотом этого автомобиля турбомотор 1.6 со сниженной до 150 л.с. мощностью, что позволит владельцу выплачивать более низкий транспортный налог. Автомобиль снабжен передним приводом и роботизированной семиступенчатой трансмиссией.

У версии Urban предусмотрен только задний парктроник (у остальных есть и передний), также отсутствуют функции автоматического включения фар и «дворников», электропривод двери багажника, обогрев заднего дивана и площадка для беспроводной зарядки смартфонов.

В остальном оснащение соответствует следующей версии Lifestyle c 186-сильным мотором, которая предлагается за 3,15 млн рублей.

Ранее в России стартовали продажи бюджетных китайских кроссоверов VGV.

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