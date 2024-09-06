В Иране продлили жизнь Renault Logan первого поколения

В Иране стартовало опытное производство седанов Pars Khodro Cadilla P90, cообщает khodrobank.com.

Автомобиль представляет собой значительно переработанный седан Renault Logan первого поколения, переведенный на импортонезависимую компонентную базу. Автомобиль получил оригинальный внешний обвес с агрессивным дизайном и фары новой формы. Под капотом автомобиля четырехцилиндровый 16-клапанный двигатель мощностью 115 л.с.

Интерьер иранского седана также отличается от Logan. Cadilla P90 получил новый руль, цифровую комбинацию приборов и кресла с кожаной обивкой. Форма передней панели в салоне такая же, как у исходной машины.

В наличии ABS, системы курсовой устойчивости и распределения тормозных усилий, кондиционер с полуавтоматическим управлением. Также у машины предусмотрена камера заднего вида. После выпуска опытно-промышленной партии и испытаний седан поступит в продажу.

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