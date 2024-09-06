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Электричка протаранила грузовик в районе станции Броневая в Петербурге

В Санкт-Петербурге электричка врезалась в грузовик, головной вагон разбит

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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге в районе станции Броневая электричка протаранила грузовой автомобиль, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ДТП произошло на территории депо Санкт-Петербург Балтийский. От удара грузовик развалился на части, первый вагон поезда сильно поврежден. На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб, о пострадавших не сообщается. По предварительным данным, люди в ДТП остались живы.

На фото с места аварии видно, что удар пришелся в левую часть кабины машиниста электропоезда. Рядом с путями находится шасси автомобиля и разбросаны металлические обода колес для железнодорожных вагонов. Переднюю часть грузовика вместе с кабиной отбросило в сторону.

До этого стало известно, что в Башкирии женщина за рулем Hyundai Creta разгромила девять припаркованных автомобилей.

Ранее стало известно, что в России резко снизились продажи грузовиков.

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