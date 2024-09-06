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В России стартовали продажи китайских кроссоверов VGV

Бренд VGV объявил о старте продаж в России кроссоверов U70 Pro и U75 Plus

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VGV

В России начались продажи кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus. Об этом говорится в релизе VGV, поступившем в «Газету.Ru».

«Автомобили адаптированы под АИ-92, а также имеют клиренс до 200 мм. Все автомобили VGV укомплектованы надежными классическими автоматическими трансмиссиями с гидротрансформатором», — отмечается в сообщении компании.

Цены на автомобили стартуют с 2,05 млн рублей при условии сдачи старой машины в «трейд-ин». Без этого условия цены на машины начинаются с 2,15 млн рублей.

Кроссоверы доступны в восьми комплектациях и семи цветах. Предусмотрено пятиместное и семиместное исполнение. Старший в линейке кроссовер U75 Plus оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 200 л.с. и восьмиступенчатой трансмиссией. Младшая модель укомплектована турбомотором 1.5.

Легковая марка VGV принадлежит известному китайскому производителю грузовиков Sinotruk.

Ранее был рассекречен новый кроссовер BYD.

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