На внешней стороне МКАД загорелся автомобиль

Движение транспорта на внешней стороне 43-го км МКАД затруднено из-за загоревшегося автомобиля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На месте работают оперативные службы города», — отметили в ведомстве, не уточнив обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

В департамента транспорта обратились к водителям с просьбой выбирать пути объезда.

Утром в четверг, 5 сентября, два автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве. На место ДТП оперативно прибыли пожарные и скорая помощь.

Днем ранее на МКАД массовая авария с грузовиками парализовала движение. Две фуры и автомобиль столкнулись на внешней стороне 24-го км МКАД (в районе съезда №24). 2 сентября на МКАД произошла массовая авария с участием шести автомобилей.

Ранее назвали самую опасную улицу для водителей в Москве.