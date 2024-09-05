Названа российская цена кроссовера Wey 07

Китайский гибридный кроссовер Wey 07 официально поступит в продажу в России по цене от 6,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба марки.

«С 13 сентября 2024 года флагманская модель будет доступна для предзаказа онлайн через мобильное приложение GWM Store. Начиная с 7 октября 2024 года новый гибридный кроссовер Wey 07 будет доступен для покупки в официальных дилерских центрах Tank, где осуществляются продажи, гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей бренда Wey», — отмечается в сообщении.

Кроссовер Wey 07 снабжен гибридной силовой установкой и полным приводом. Бензиновый турбомотор 1.5 развивает 150 л.с., два электромотора выдают 95 и 109 л.с. соответственно. Суммарная пиковая отдача гибрида (при работе ДВС и электромоторов) составляет 517 л.с. На электротяге без подзарядки автомобиль способен преодолеть 201 км.

В оснащение входят кресла с электрорегулировками в 12 направлениях и кожаной отделкой, подогревы руля и лобового стекла, шесть подушек безопасности.

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