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Чиновников в России хотят пересадить с машин на метро и автобусы

В Госдуме хотят обязать чиновников регулярно ездить на автобусах и метро

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Depositphotos

Депутат Государственной думы Владимир Плякин из партии «Новые люди» намерен внести в палату законопроект, который обяжет чиновников пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагается обязать руководителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также депутатов всех уровней в течение двух рабочих дней каждую неделю использовать общественный транспорт для прибытия на рабочее место в рамках проведения акции «Дни без автомобиля». Даты и порядок проведения «Дней без автомобиля» устанавливаются правительством Российской Федерации для федеральных чиновников», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Ожидается, что это позволит чиновникам лучше понимать проблемы общественного транспорта, а также повысит доверие граждан к представителям власти.

До этого депутат ГД Султан Хамзаев выступил с предложением аннулировать штрафы за превышение скорости в приграничных регионах и приостановить привлечение водителей к административной ответственности.

Отмечается, что парламентарий направил обращение по этому поводу начальнику ГАИ. Хамзаев подчеркнул, что в связи с нападением ВСУ многие нарушают скоростной режим - для сохранения собственной жизни.

Ранее Захарова жестко ответила на вопрос о возвращении японских авто в Россию.

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