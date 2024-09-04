АвтоВАЗ остановил выпуск всех Lada Niva Legend

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» временно остановил выпуск всех комплектаций Lada Niva Legend. Об этом сообщил портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Отмечается, что все версии модели в прайс-листах получили пометку «не производится».

Как стало известно, выпуск Niva Legend приостановили из-за грядущего обновления.

«Планируется обновление комплектаций и добавление новых опций, о чем в скором времени будет пресс-релиз», — заявили на «АвтоВАЗе».

Также в компании отметили, что Lada Niva Legend все еще есть в наличии у дилеров.

Портал предполагает, что обновление Niva связано с появлением подушек безопасности.

До этого «АвтоВАЗ» заявил о сложностях с поставками комплектующих из Китая, возникших на фоне задержек по срокам платежей во взаиморасчетах. При этом в компании отметили, что «сотрудничество есть», а «Китай, в отличие от Казахстана и Узбекистана, как-то более прагматичен».

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов также говорил о нехватке простейших комплектующих, из-за отсутствия которых завод вынужден накапливать неукомплектованные автомобили на территории и в дальнейшем оснащать их недостающими компонентами.

Ранее были названы шесть китайских автобрендов, которые провалились в России.