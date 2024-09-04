В России сильно подорожали автозапчасти

В России за год средняя стоимость оригинальных запчастей для китайских автомобилей выросла на 45%. Об этом сообщило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

По его данным, в августе 2023-го средний ценник на детали составлял 44 тыс. рублей. Через год показатель увеличился до 63 тыс. рублей. Например, стоимость колесного диска подскочила на 35,8%, до 23,3 тыс. рублей, заднего крыла — на 35,4%, до 151,2 тыс. рублей, переднего бампера — на 70,9%, до 34,8 тыс. рублей, а передней правой двери — на 73%, до 110,5 тыс. рублей.

При этом капот подорожал на 62,3%, до 85 тыс. рублей, лобовое стекло — на 25,5%, до 52,1 тыс. рублей, решетка радиатора — на 42,1%, до 61,4 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в России стоимость ОСАГО должна вырасти минимум на 30% из-за цен на автозапчасти. Об этом предупредил Национальный автомобильный союз (НАС).

Отмечается, что эксперты объединения возмущены ценами на страховку в России, которые могут быть в пять раз дороже, чем в Белоруссии, несмотря на похожее законодательство и характер ДТП. Директор НАС Антон Шапарин подчеркнул, что доступность деталей для авто в двух странах также почти одинаковая.

«Возьмем типичного владельца (старше 25 лет, за рулем он больше двух лет) Kia Rio 2020 года выпуска с двигателем мощностью 122 л.с. Для него полис будет стоить 9,1–13,8 тыс. рублей, для аналогичного белоруса — примерно 3 тыс. в пересчете на российские деньги», — заявили эксперты.

Ранее стало известно, хватит ли в России автозапчастей.