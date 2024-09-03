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На Западе у пьяных водителей отобрали авто и передали Украине

Delfi: Латвия передаст Украине 18 авто, которые отобрали у пьяных водителей

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Depositphotos

Власти Латвии намерены передать Украине 18 автомобилей, которые были изъяты у водителей за пьяное вождение. Об этом сообщает портал латвийский Delfi. По его данным, решение уже было принято правительством страны.

Автомобили, которые передадут украинцам, суммарно оцениваются в €94,7 тыс. Самым дорогим из них оказалась Audi Q7 2017 года выпуска стоимостью примерно €25 тыс. Самым дешевым же оказалась Volvo S60 2003 года, которая стоит €250.

До этого власти Латвии уже отправили десятки машин Киеву.

В мае Великобритания передала Украине 20 автомобилей, которые отправлялись на утилизацию. Всего Киев получил от Лондона уже свыше 100 авто. Среди них — внедорожники, грузовики и медицинские автомобили.

Прежде мэр Лондона Садик Хан направил $267 млн на программу утилизации, благодаря которой британцы могут получить $2,5 тыс. компенсации, если утилизируют свой автомобиль или передадут его правительству. Размер выплаты увеличивается, если машина оборудована для инвалидных колясок, до $12,7 тыс.

Ранее на белорусско-латвийской границе избили иностранцев.

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