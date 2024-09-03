В России появится гибридный седан Voyah

В России поступит в продажу гибридная версия седана Voyah Passion. Новинку на одной из столичных парковок заметила редакция портала Quto.ru.

Гибридный седан отличается от обычного измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крышке багажника размещен «плавник». Внутри у Voyah Passion установлен 1,5-литровый турбомотор на 136 л.с., который заряжает тяговую батарею. Седан получил пару электромоторов на 177 и 217 л.с. Максимальная мощность — 530 л.с.

До этого в Китае представили кроссовер Voyah Courage, который станет самой компактной и доступной моделью в линейке марки.

Автомобиль построен на новой платформе, предназначенной только для электромобилей. Он будет продаваться не только в Китае, но и по всему миру. Длина кроссовера — 4725 мм, колесная база — 2900 мм. В отделке салона автомобиля широко применяется кожа, двери — безрамочные, а под центральным подлокотником предусмотрен вместительный вещевой отсек.

Ранее был назван богатейший иностранный автобренд в России.