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Стало известно, сколько россияне купили отечественных автомобилей

Продажи новых автомобилей в России выросли на 52% в 2024 году

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В январе-августе 2024 года в России продано 1,17 млн новых автомобилей, что на 52% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает Минпромторг.

«При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 516 тыс. шт., что на 32% больше показателей января-августа 2023 года», — отмечается в заявлении министерства.

Сегмент легковых автомобилей по итогам 8 месяцев вырос на 63% по отношению к прошлому году, с января по август в России реализовано 994,6 тыс. новых легковых машин. В тот же период продано 84 тыс. легких коммерческих автомобилей (на 37% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года).

Объем рынка грузовиков снизился на 10%, до 81,3 тыс. единиц. Продажи автобусов, напротив, выросли на 12% (до 13,6 тыс. единиц).

Ранее россиянам рассказали, насколько подорожал Haval Jolion за три года.

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