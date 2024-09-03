Названы четыре признака авто, побывавшего в серьезном ДТП

Существует целый ряд способов определить автомобиль, который поступил в продажу после серьезной аварии. О них «Российской газете» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Среди таких можно, например, назвать зазоры между панелями кузова. Если они неравномерные или слишком большие, это может быть следствием некачественного ремонта после аварии», — заявил он.

Также эксперт посоветовал присмотреться к дефектам кузова, особенно если они расположены в неожиданных местах (пороги, подкрылки и т.д.). Покупателя должно насторожить и неравномерное окрашивание кузова, отметил Стрельбицкий. По его словам, следы перекраски указывают на то, что машина попадала в ДТП. В заключение эксперт дал рекомендацию обратить внимание на состояние автосалона — наличие повреждений также должно насторожить клиента.

До этого россиянам рассказали, когда в автомобильное масло нельзя добавлять присадки. По словам экспертов, данная процедура может быть эффективна только при определенном подходе. В частности, присадки обязательно должны соответствовать типу двигателя автомобиля, а также быть совместимыми с маслом, которое вы используете. Также не стоит смешивать разные присадки, так как они могут вступить в реакцию и привести к повреждению двигателя.

Ранее россиянам объяснили, автомобиль с каким мотором лучше выбрать.