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Водитель Toyota Hilux протаранил авто ДПС в Великом Новгороде

Пикап врезался в автомобиль ДПС в Великом Новгороде, двое инспекторов в больнице

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Великом Новгороде пикап Toyota Hilux врезался в автомобиль ДПС, в результате чего двое сотрудников автоинспекции были госпитализированы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.

Инцидент произошел в понедельник в 19:55 на улице Псковская. 57-летний водитель Toyota Hilux, проезжая регулируемый перекресток на красный свет, столкнулся с патрульным автомобилем «Лада Веста».

В этот момент машина ДПС, за рулем которой находился 29-летний инспектор, спешила на место аварии в Псковском микрорайоне и использовала световые и звуковые сигналы. В результате патрульный автомобиль также попал в ДТП.

«В результате ДТП водитель и пассажир, 26-летний молодой человек, патрульного автомобиля «Лада» с телесными повреждениями доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Новгородскую областную клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Согласно сообщениям очевидцев в соцсетях, одного из инспекторов удалось извлечь из автомобиля только с помощью специальной техники.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.

Ранее в Москве автомобиль полиции снес самокатчика.

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