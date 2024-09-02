Стало известно о богатстве сына задержанного генерала МО Муминджанова

В собственности сына задержанного генерала Минобороны Валерия Муминджанова, которого зовут Истам, оказались дорогое жилье и авто. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«В двухкомнатной квартире площадью 58 «квадратов» в доме на улице Маршала Рыбалко стоимостью около 30 млн рублей проживает сын высокопоставленного военного. Именно на него и была оформлена жилплощадь», — говорится в публикации.

Также Истам Муминджанов оказался владельцем BMW X1 XDrive, который стоит порядка 2 млн рублей.

Днем 2 сентября сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» в отношении Валерия Муминджанова. По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

При расследовании обстоятельств случившегося СК также выяснил, что Муминджанову и его родственникам принадлежит недвижимость в Москве и Воронеже общей стоимостью свыше 120 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько лет тюрьмы грозит генералу МО Муминджанову.