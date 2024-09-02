Появилось видео с взлетевшим на МКАД авто из каршеринга

На МКАД каршеринговый автомобиль взлетел в воздух, наехав на оторвавшееся колесо грузовика. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

Инцидент произошел 31 августа на 41-м километре МКАД (район Ясенево на юго-западе Москвы). На опубликованных кадрах видно, что от самосвала, ехавшего в правом ряду, отделилось колесо и покатилось по проезжей части. Двигаясь под уклон, оно прикатилось в крайний левый ряд и там попало под переднюю часть каршерингового автомобиля. Из-за этого легковая машина взлетела в воздух, упала набок, а затем на крышу.

После падения каршеринговый автомобиль проскользил несколько метров, высекая из асфальта сноп искр. Колесо грузовика при этом покатилось дальше вдоль разделительного отбойника трассы. О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

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