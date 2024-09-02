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Volkswagen готов закрывать заводы в Германии

Volkswagen предупредил о возможности закрытия заводов в Германии

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Volkswagen Group

Концерн Volkswagen в борьбе за экономию расходов предупредил о возможности закрытия нерентабельных заводов в Германии, сообщает Reuters.

Компания признала, что больше не может исключать возможность закрытия заводов в Германии. Автопроизводитель считает устаревшими один крупный завод по производству автомобилей и еще один, занятый выпуском комплектующих. Также немецкий автопроизводитель заявил о прекращении программы гарантий занятости, которая действует с 1994 года и предотвращает сокращения рабочих мест. Все меры экономии автопроизводитель намерен обсудить с производственным советом.

«Ситуация крайне напряженная и не может быть преодолена простыми мерами по сокращению расходов», — цитирует агентство письменное заявление главы бренда Volkswagen Томаса Шефера.

Программа сокращения расходов Volkswagen предусматривает меры по экономии €10 млрд (₽1 трлн) до 2026 года.

Ранее стало известно, сколько «Москвичей» продано в России в августе.

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