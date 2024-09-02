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Стало известно, сколько «Москвичей» россияне купили в августе

«Москвич» продал в августе менее 2 тыс. автомобилей

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РариТЭК Холдинг

В России в августе 2024 года продано 1,9 тыс. новых автомобилей «Москвич», сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу завода.

За месяц было реализовано более 300 лифтбэков «Москвич 6», а также 50 электрических кроссоверов «Москвич 3е». Остальное — бензиновые кроссоверы «Москвич 3».

За восемь месяцев 2024 года «Москвич» продал более 13,3 тыс. автомобилей, из которых около 1,4 тыс. машин составили лифтбэки и более 800 единиц — электромобили. Всего в 2024 году «Москвич» планирует продать 27 тыс. машин.

До этого «Москвич» представил на выставке в Москве новый семиместный кроссовер «Москвич 8». Новинка должна поступить в продажу в конце 2024 года. О том, что представляет собой этот автомобиль, подробно писала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, сколько Lada продал в августе «АвтоВАЗ».

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