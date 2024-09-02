Jetour рассекретил интерьер нового кроссовера для России

Китайский автобренд Jetour рассекретил интерьер кроссовера X50. В России его начнут продавать этой осенью, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что российский рынок для кроссовера станет дебютным. Автомобиль будет доступен в двух цветовых вариантах: в черном исполнении с красными вставками и светло-сером с синими деталями. Новинка получила мультифункциональный руль с подогревом и кожаную оплетку. Сиденья отделаны искусственной кожей с контрастной прострочкой. В базовой версии кресло водителя может регулироваться в шести направлениях. В дорогих комплектациях сиденье имеет электропривод.

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В России Jetour X50 будут продавать от 1,99 млн рублей.

До этого эксперт Виноградов заявил, что у китайского кроссовера Jetour Dashing после 30-градусной жары деформировалась передняя панель в салоне.

«С наступлением 30-градусной жары в один прекрасный момент я заметил, что в районе подсветки у динамика в верхней части передней панели кроссовера Jetour Dashing стали видны крепления. Оказалось, что панель верхнего динамика искривилась. Пластик деформировался, пока автомобиль стоял на солнце», — рассказал Виноградов.

По его словам, для того, чтобы пластик передней панели не деформировался, необходимо было добавить на деталь ребра жесткости и испытать ее на стойкость к перегреву.

Ранее Audi рассекретила кроссовер Q5 третьего поколения.