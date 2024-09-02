Массовая авария с «Газелью» произошла на МКАД

На МКАД произошла массовая авария с участием шести автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Агентство «Москва».

ДТП произошло на западе Москвы в районе пересечения со Сколковским шоссе. По предварительной информации, автомобиль «Газель» на полном ходу врезался в несколько автомобилей. Среди них — машины каршеринга и такси. Утверждается, что пострадавших в ДТП нет.

По данным сервиса »Яндекс. Карты» по состоянию на 14.40 мск, на внутренней стороне МКАД в районе места аварии образовалась пробка длиной около 2,5 км.

До этого стало известно, что в Кирове рейсовый автобус ЛиАЗ протаранил десять припаркованных автомобилей и врезался в дерево. В массовом ДТП пострадали три человека — водитель и два пассажира автобуса.

Ранее появилось видео с таксистом, который сильно рассторился после ДТП с Rolls-Royce.