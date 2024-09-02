Стало известно, сколько автомобилей Lada купили россияне в августе

«АвтоВАЗ» реализовал в августе 38,2 тыс. автомобилей, что на 15% больше, чем в июле. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Всего за 8 месяцев официальными дилерами LADA реализовано 293 490 пассажирских и коммерческих Lada (+42,2% к аналогичному периоду прошлого года)», — отмечается в сообщении «АвтоВАЗа».

В августе было продано 11,5 тыс. Lada Vesta, что почти на 73% больше, чем в том же месяце 2023-го. С начала года в России реализовано 84,2 тыс. Vesta.

Также за август продано 1,5 тыс. Lada Largus (универсалов и грузовых фургонов). Lada Granta за месяц разошлась тиражом 16,7 тыс. машин, также россияне купили 3,7 тыс. внедорожников Lada Niva Legend и 4,2 тыс. Lada Niva Travel.

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