Россиянам рассказали, сколько прибавил в цене бестселлер Haval за три года

В России популярный кроссовер Haval Jolion подорожал на 810 тыс. рублей с момента дебюта в 2021-м. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«В то время цена новинки начиналась от 1,18 млн рублей. В 2022 году стоимость базовой версии Haval Jolion уже составляла 1,44 млн рублей, к концу года комплектация Comfort стала дороже на 350 тыс. рублей — 1,79 млн рублей», — заявил он.

Рост цен продолжился и в 2023 году — тогда стоимость кроссовера выросла до 1,9 млн рублей. В 2024-м цена базовой комплектации не изменилась. Также за трейд-ин при покупке можно сэкономить 100 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что выручка от продажи китайских легковых автомобилей в России за 7 месяцев 2024 года составила 1,7 трлн рублей. При этом только в июле 2024 года россияне потратили на китайские легковые машины 263 млрд рублей. По итогам семи месяцев 2024 года лидером по выручке среди работающих в России китайских автопроизводителей оказалась марка Geely, получившая 295,6 млрд рублей. На втором месте Chery с показателем 249,4 млрд рублей, на третьем — Haval (249,3 млрд рублей).

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