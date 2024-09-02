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Стало известно, сколько россияне потратили на китайские автомобили

Россияне потратили на китайские автомобили 1,7 трлн рублей с начала года

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Выручка от продажи китайских легковых автомобилей в России за 7 месяцев 2024 года составила 1,7 трлн рублей, сообщает «Автостат Инфо».

При этом только в июле 2024 года россияне потратили на китайские легковые машины 263 млрд рублей. По итогам семи месяцев 2024 года лидером по выручке среди работающих в России китайских автопроизводителей оказалась марка Geely, получившая 295,6 млрд рублей. На втором месте Chery с показателем 249,4 млрд рублей, на третьем — Haval (249,3 млрд рублей).

Среди моделей автомобилей лидером по выручке стал китайский кроссовер Geely Monjaro. За семь месяцев 2024 года россияне потратили на Monjaro 129 млрд рублей. За ним следуют кроссоверы Haval Jolion (103,5 млрд рублей) и Chery Tiggo 7 Pro Max (91,4 млрд рублей).

Ранее стали известны цены на кроссоверы VGV в России.

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