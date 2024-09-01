На трассе в Нижегородской области минивэн влетел в отбойник, есть жертвы

На федеральной автодороге в Нижегородской области произошло ДТП, в результате которого есть погибшие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным издания NN.ru, минивэн влетел в отбойник на 357 километре трасса М-12 рядом с Навашино.

По предварительной информации ведомства, в ДТП пострадали 13 человек, из них восемь — погибли. Чтобы доставить выживших в больницы, к месту происшествия вызвали два вертолета санавиации.

Накануне в Сортавальском округе Карелии рельсовый автобус протаранил автомобиль. В результате столкновения автомобиль получил сильнейшие повреждения, однако все обошлось без жертв.

До этого сообщалось, что в Саратовской области произошло ДТП с участием поезда. Автомобиль выехал на переезд в момент, когда рядом находился поезд. Машинист обратил внимание на водителя и попытался затормозить, но не успел. В результате пострадали два человека, в том числе и пассажир машины. Водителя направили в больницу.

Ранее в Амурской области поезд сбил трех пьяных мужчин.