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Внедорожник, на котором напали на свадьбу в Щелкове, накопил штрафов на 1,7 млн рублей

Более тысячи штрафов обнаружено у автомобиля, на котором ехали обстрелявшие микроавтобус в Щелкове

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На автомобиле Infiniti, на котором передвигались напавшие на свадебный микроавтобус в Щелкове, числится более 1730 штрафов, выяснила «Газета.Ru».

Общая сумма всех штрафов составляет 1 млн 746 тыс. рублей. Чаще всего на машине превышали скорость на 20‍–‍40 км‍/‍ч — штрафов по этому нарушению более 400. Последний штраф был выписан более двух недель назад — 14 августа.

Накануне в подмосковном Щелкове четверо мужчин напали на микроавтобус после дорожного конфликта. В результате инцидента пострадали несколько пассажиров, включая детей. В автобусе ехали молодожены и их гости.

По данным правоохранителей, мужчины, ехавшие на внедорожнике Infiniti, посчитали, что свадебный микроавтобус подрезал их автомобиль. Они заблокировали дорогу, разбили пассажирское окно, а также, по словам свидетелей, открыли огонь из травматического оружия, после чего скрылись с места происшествия.

Позднее злоумышленники были задержаны. Как сообщают СМИ, сразу после инцидента мужчины направились в кальянную. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске сотрудник автосалона выстрелил в ногу недовольному покупателю.

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