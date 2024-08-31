Changan представил новый кроссовер CS75 Plus

На автосалоне в китайском Чэнду компания Changan представила новый кроссовер CS75 Plus. Об этом сообщает carnewschina.com.

Автомобиль получил новый кузов и полностью переработанный интерьер. Длина машины — 4770 мм (на 60 мм больше, чем у предыдущего), колесная база — 2800 мм. Автомобиль получил бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 188 или 192 л.с. в зависимости от исполнения. Ожидается, что новую модель могут оснастить полным приводом.

На передней панели — блок из трех больших дисплеев, на центральном тоннеле предусмотрено две панели для подзарядки смартфонов, в наличии сиденья с выраженной боковой поддержкой и кожаной обивкой. Задние фонари автомобиля соединены светодиодной полосой, на кузове — скрытые дверные ручки.

До этого стало известно, что на автосалоне в Чэнду состоялась премьера нового полностью электрического кроссовера Zeekr 7X.

Длина кроссовера 4825 мм, колесная база — 2925 мм. Он на 75 мм длиннее, на 10 мм шире и на 32 мм выше, чем основной конкурент от американской Tesla.

Силовой агрегат от Zeekr 007 выдает 416 л.с. для начальной заднеприводной комплектации. Полноприводный вариант развивает мощность 636 л.с. В Китае автомобиль будет стоить 240-350 тыс. юаней (2,9-4,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

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