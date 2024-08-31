В центре Москвы частично перекрыли движение транспорта

В Москве движение транспорта по Бережковской набережной перекрыли из-за пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Перекрыто движение по Бережковской набережной от д. 16 до ул. Потылиха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение временно перекрыто по трем полосам и осуществляется по встречному направлению. В Дептрансе сообщили, что перекрытие связано с задымлением в производственном помещении по адресу Бережковская набережная, д. 20 с. 9.

В ведомстве попросили автомобилистов искать пути объезда проблемного участка.

До этого на западе Москвы женщина за рулем автомобиля сбила мальчика, переезжавшего дорогу на самокате по пешеходному переходу.

На опубликованной видеозаписи видно, что автомобиль Nissan Note серого цвета подъехал к пешеходному переходу, повернув направо с перекрестка. В этот момент по «зебре» ехал мальчик на самокате. Автомобиль сбил ребенка, из-за чего тот оказался на капоте. После этого машина проломила ограждение, врезалась в столб и выехала на тротуар. К пострадавшему подбежали прохожие.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на пустой дороге танк раздавил Mercedes-Benz.