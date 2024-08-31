Автобус с гостями свадьбы обстреляли из пистолета в Подмосковье

В Московской области вооруженные мужчины напала на свадебный автобус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Мужчины решили, что автобус их подрезал, перегородили дорогу и начали бить стекла. Потом обстреляли праздничную процессию из травмата и скрылись. Полицейские бросились вслед и задержали четверых злоумышленников в кальянной на улице Талсинской в Щелкове», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изъят автомобиль, на котором было совершено нападение. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Калуге несколько молодых людей обстреляли квартиру мужчины, сделавшего им замечание из-за громкой музыки в автомобиле.

Инцидент произошел около 21 часа в субботу на Николо-Козинской улице. Несколько молодых людей остановились на автомобиле «Жигули» у жилого дома и включили громкую музыку. Один из жильцов вышел на балкон и крикнул им, чтобы музыку выключили. В ответ раздались выстрелы.

Злоумышленники стреляли из травматического оружия. Жилец квартиры не пострадал, окно квартиры получило повреждения. На стекле остались три трещины от пуль.

Ранее в Новосибирске водитель Mazda разгромил торговые павильоны и сбежал.