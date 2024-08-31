Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автобус с гостями свадьбы обстреляли из пистолета в Подмосковье

В Подмосковье мужчины напали на свадебный автобус и обстреляли его пассажиров

close
«Mash»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Mash»

В Московской области вооруженные мужчины напала на свадебный автобус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Мужчины решили, что автобус их подрезал, перегородили дорогу и начали бить стекла. Потом обстреляли праздничную процессию из травмата и скрылись. Полицейские бросились вслед и задержали четверых злоумышленников в кальянной на улице Талсинской в Щелкове», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изъят автомобиль, на котором было совершено нападение. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Калуге несколько молодых людей обстреляли квартиру мужчины, сделавшего им замечание из-за громкой музыки в автомобиле.

Инцидент произошел около 21 часа в субботу на Николо-Козинской улице. Несколько молодых людей остановились на автомобиле «Жигули» у жилого дома и включили громкую музыку. Один из жильцов вышел на балкон и крикнул им, чтобы музыку выключили. В ответ раздались выстрелы.

Злоумышленники стреляли из травматического оружия. Жилец квартиры не пострадал, окно квартиры получило повреждения. На стекле остались три трещины от пуль.

Ранее в Новосибирске водитель Mazda разгромил торговые павильоны и сбежал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами