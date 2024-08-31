Avatr представил свой самый дешевый автомобиль

Китайский автопроизводитель Avatr представил на автосалоне в Чэнду среднеразмерный кроссовер 07. Об этом сообщает carnewschina.com. Это будет самый дешевый автомобиль в линейке бренда.

Внешне модель отличается узкими светодиодными фарами и фонарями, массивными бамперами, камерами вместо боковых зеркал. Кроме того, в оснащение машины входит панорамная крыша. В салоне основные материалы отделки — дерево и кожа. Также у автомобиля есть автопилот.

Длина Avatr 07 составляет 4825 мм. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 338 л.с. Более мощной версии положена двухмоторная силовая установка суммарной отдачей 590 л.с. Также будет доступна гибридная версия с бензиновым двигателем и двумя электромоторами.

Продажи Avatr 07 в Китае стартуют в сентябре 2024 года. Ожидаемые цены — от 250 до 300 тыс. юаней (3,3–3,9 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Согласно данным, раскрытым министерством промышленности и технологий Китая, длина новой модели составляет 4630 мм, колесная база — 2820 мм. В варианте с одним электромотором и приводом на заднюю ось мощность машины составляет 217 л.с. В двухмоторной версии силовая установка выдает 421 л.с.

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