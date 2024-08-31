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Россиянам рассказали о серьезных недостатках кроссовера SWM G01

Автоэксперт Милешкин: у кроссовера SWM G01 плохая камера и маленький багажник

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SWM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин протестировал кроссовер SWM G01 и рассказал о его минусах.

По его словам, камера заднего вида у кроссовера посредственного качества. Картинка при ее включении получается темной. Есть особенность: не всегда включается динамическая разметка. На блоке климат-контроля периодически не включается дисплей. У подстаканников есть особенность: в них выведен канал климат-контроля, который невозможно перекрыть. Стакан с горячим напитком летом остывает очень быстро. Также в автомобиле маленький багажник.

Кроме того, автору не понравилось, как работает связка коробки передач и двигателя.

«В ответ на нажатие акселератора – гигантская пауза. Сначала не происходит ничего, затем растут обороты, и коробка начинает искать в своих недрах подходящую передачу. Это точно преселективный робот? У меня на редакционной Весте робот с одним сцеплением раздражает меньше», — отметил Милешкин.

Кроме того, машина при трогании откатывается назад: система удержания на подъеме при небольших углах не срабатывает.

До этого стало автоэксперт Александр Виноградов заявил, что у седана Geely Preface жесткая подвеска.

«Мелкие стыки и «лежачие полицейские» Preface отрабатывает жестко – хотелось бы большей мягкости. Свою роль сыграли и низкопрофильные шины 225/45 R18. Но всю вину на них валить нельзя. Настройка амортизаторов и пружин явно смещена в сторону управляемости, а не плавности хода», — отметил Виноградов.

Кроме того, у автомобиля низкая крыша, поэтому при посадке человек может удариться о верх проема. Люди ростом 180 см и выше уже будут касаться головами обивки потолка.

Ранее сообщалось, что в Китае представили новый кроссовер Zeekr 7X.

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